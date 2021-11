La civilisation Française sur Génération Visio Génération Visio, 25 novembre 2021, Paris.

Génération Visio est la première plateforme de visioconférences culturelles et de bien-être proposant 8 activités par semaine pour les 65 ans et +, à partager avec un proche à distance ! Ingrid vous propose un cycle de conférences sur l’histoire, l’art et la littérature, depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du XXème siècle. Un voyage culturel et dans le temps ! L’atelier dure 45 minutes et se déroule tous les jeudis à 16h30 en direct et est disponible en replay les mardis à partir de 18h30.

GRATUIT – Inscription gratuite pour tester l’atelier puis abonnement de 12€/mois pour accéder à plus de 8 ateliers par semaine.

Redécouvrez la France depuis le Moyen Âge à travers un voyage culturel dans le temps avec Ingrid sur Génération Visio.

Génération Visio 38 rue Boileau paris Paris Quartier d’Auteuil 75016



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

