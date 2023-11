Découverte de la bibliothèque de Simin Palay La Ciutat Pau, 2 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le CIRDOC Institut occitan de cultura conserve dans ses locaux la bibliothèque de Simin Palay. L’occasion de découvrir les ouvrages ainsi que l’ensemble de La Ciutat et les missions du CIRDOC..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

La Ciutat quartier du Hédas

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The CIRDOC Institut occitan de cultura keeps the Simin Palay library on its premises. An opportunity to discover the works as well as the whole of La Ciutat and CIRDOC?s missions.

El CIRDOC Institut occitan de cultura conserva en sus instalaciones la biblioteca de Simin Palay. Esta es tu oportunidad para conocer más sobre la biblioteca, La Ciutat y el trabajo de CIRDOC.

Das CIRDOC Institut occitan de cultura bewahrt in seinen Räumlichkeiten die Bibliothek von Simin Palay auf. Eine Gelegenheit, die Bücher sowie die gesamte La Ciutat und die Aufgaben des CIRDOC kennenzulernen.

