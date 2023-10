« Bernard Manciet per cèu e lanas » – Conferéncia de Sèrgi Javaloyès La Ciutat – Cerquem! Pau, 20 octobre 2023, Pau.

Dans le cadre du centenaire de Bernard Manciet, le CIRDOC-Institut occitan de cultura vous invite à la conférence de Sèrgi Javaloyès intitulée « Bernard Manciet par ciel et landes » le vendredi 20 octobre à 18h dans la salle de réception du batiment Cerquem ! de la Ciutat, place Récaborbe à Pau.

Sèrgi Javaloyès, écrivain d’expression occitane et française, mais aussi chroniqueur, propose une introduction à l’œuvre de Bernat Manciet : non pas un point de vue de chercheur, mais celui d’un écrivain qui lui doit beaucoup.

Cette causerie sensible sur l’homme et l’écrivain Manciet développe l’idée de la géologie de l’œuvre de Bernat Manciet : l’enracinement de l’enfant à l’école de Sabres, la langue bien-sûr de sa grand-mère et de son père, mais aussi ses études et son parcours en Allemagne au sein de la 2e DB et comme diplomate. Aussi, son investissement premier dans le félibrige béarnais et gascon – ses relations à Simin Palay et Miquèu de Camelat – puis son adhésion à l’occitanisme dans l’I.E.O.

Cette conférence évoquera racontera aussi l’homme qu’il a connu de novembre 1998 jusqu’à sa disparition le 27 mai 2005 : la façon dont Manciet vivait à Trensacq, quel écrivain il était, comment il gérait la revue Òc avec l’équipe animée par Joan Pèire Tardiu.

Enfin, la spécificité de son œuvre « continent », avec son archipel d’îles comme par exemple ses prestations sur la scène d’Uzeste avec Bernard Lubat ou avec un groupe de rock.

Tout cela en présentant plus d’un exemple : Accidents écho rimbaldiens et hallucinés de l’Allemagne anéantie et coupable de la Shoah ; L’Enterrement à Sabres dont l’écho français est Le Triangle des Landes ou l’autre épopée, Lo brèc (la blanche nef), Le Golfe de Gascogne.

La conférence se fera en français.

La participation est gratuite et ouverte à toutes et tous.

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00

