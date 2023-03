Visite d’un jardin d’agrumes et de plantes tropicales La Citronneraie Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Visite d’un jardin d’agrumes et de plantes tropicales La Citronneraie, 2 juin 2023, Menton. Visite d’un jardin d’agrumes et de plantes tropicales 2 – 4 juin La Citronneraie La Citronneraie 69 corniche André Tardieu 06500 MENTON Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0680265224 http://www.lacitronneraie.com [{« type »: « phone », « value »: « 0680265224 »}] Jardin en restanque composé de 800 espèces végétales pour la plupart tropicales et subtropicales dans un jardin d’agrumes et d’oliviers très anciens, certains millénaires. Ouvert : toute l’année sur rdv. Parking ombragé. Anglais parlé. Le jardin très pentu et avec de nombreuses marches d’escaliers n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

