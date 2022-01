La Cité – Utopies urbaines contemporaines Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 27 janvier 2022, Bordeaux.

La Cité – Utopies urbaines contemporaines

du jeudi 27 janvier au vendredi 25 mars à Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Quelle est la place de l’utopie dans nos défis urbains contemporains ? En quoi peut-elle nous être précieuse pour concevoir la ville de demain ? Un parcours visuel et sonore propose aux visiteurs de découvrir les pistes qu’explorent une trentaine d’artistes, d’architectes et de designers : Tytus Brzozowki, Cécile Carre, Evgeny Kazantsev, Barbara Belvisi (Interstellar Lab), Igor Morkski, Risako Noguchi (Isna Design), Olga Orlova, Sang Dae Lee (United Lab), Luis Peres, Cédric Ramière (CoCo Architecture), etc. Une sélection de podcasts présente dans l’exposition permet d’explorer les questions et problématiques liées à l’utopie urbaine : Frédérick Lemarchand, Léa Mosconi, Alfonso Pinto, Nicola Delon, Nicole Mathieu, etc. Exposition Du 27 janvier au 25 mars 2022 Partenaires Perspective, habiter le beau / Normann Copenhagen / Laudescher / Lafarge

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Le 308 – MA, en partenariat avec Perspective, Normann Copenhagen, Laudescher et Lafarge, présente l’exposition « La Cité – Utopies urbaines contemporaines ».

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde



