Seulement à destination des lycéens de François Villon

Deuxième édition du Forum de l’Orientation à destination des Terminales du Lycée François Villon La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau 16 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Vendredi 20 janvier 2023 aura lieu la deuxième édition du forum de l’orientation à destination des terminales du lycée Villon. Au programme : présentation de la plateforme Parcours Sup, de formations et conseils autour de la vie étudiante.

2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-01-20T16:00:00+01:00

