Spectacle de Stand Up | Egalité Filles Garçons La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle de Stand Up | Egalité Filles Garçons La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau, 28 novembre 2022, Paris. Spectacle de Stand Up | Egalité Filles Garçons Lundi 28 novembre, 14h30 La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau

Représentation réservée uniquement aux collégiens, lycéens et personnel François Villon, ainsi qu’aux partenaires de la compagnie.

Le 28 novembre de 14h30 à 15h30 en salle Doisneau, spectacle réservé uniquement au collégiens et lycéens ainsi qu’au personnel de François Villon et aux partenaires d’Etoile et Compagnie. La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau 16 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France [{« link »: « mailto:etoileetcie@gmail.com »}] Le 28 novembre de 14h30 à 15h30, la Cité Scolaire François Villon et Etoile et Compagnie invitent à la salle Doisneau dans le 14eme,

les collégiens et lycéens ainsi que le personnel de François Villon.

Les partenaires – la Préfecture, de la Ville de Paris et de la Cité Educative Di-Va Paris 14 – sont également invités !

Réservation obligatoire sur le mail de la compagnie : etoileetcie@gmail.com

Afin d’assister au spectacle de Stand-Up avec Guillaume Viault

Mis en scène par Elsa Saladin !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T14:30:00+01:00

2022-11-28T15:30:00+01:00 Laetitia Piccarreta

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Cité Scolaire François Villon , Salle Doisneau Adresse 16 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS Quartier de Plaisance Ville Paris Age minimum 11 Age maximum 18 lieuville La Cité Scolaire François Villon , Salle Doisneau Paris

La Cité Scolaire François Villon , Salle Doisneau Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle de Stand Up | Egalité Filles Garçons La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau 2022-11-28 was last modified: by Spectacle de Stand Up | Egalité Filles Garçons La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau La Cité Scolaire François Villon , Salle Doisneau 28 novembre 2022 La Cité Scolaire François Villon | Salle Doisneau Paris Paris

Paris