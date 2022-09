Exposition « Derrière le blob, la recherche » La Cité – Roselab Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Présentée à l’occasion du Festival International du Film d’Environnement, l’exposition présente de manière visuelle et accessible ce qu’est la démarche scientifique La Cité – Roselab 55 avenue Louis Breguet 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Derrière le blob, la recherche Une expostion coproduite par le Quai des Savoirs et le CNRS Occitanie Ouest, et présentée au Festival International du Film d’Environnement Du 3 au 9 octobre 2022, se tiendra la 12ème édition du Festival International du Film d’Environnement sur le thème « Ensemble » qui s’articulera autour des thématiques de l’environnement, du changement climatique et de l’innovation. A l’occastion du festival, et en prémices de la fête de la science, l’exposition « Derrière le blob, la recherche » sera présentée à la Cité, du 5 au 7 octobre. L’exposition a été coproduite par le Quai des Savoirs et le CNRS Occitanie Ouest, pour accompagner une grande expérience à l’échelle nationale réalisée autour du blob, véritable star des objets de recherche qui n’a pas fini de surprendre scientifiques et citoyens. A travers cette exposition, le CNRS et le Quai des Savoirs ont décidé de présenter de manière visuelle et accessible ce qu’est la démarche scientifique, ses grandes étapes et principes incontournables. — Crédits : ©CNRS

