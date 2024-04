La Cité Plantagenêt Pilier Rouge Le Mans, jeudi 25 avril 2024.

La Cité Plantagenêt Pilier Rouge Le Mans Sarthe

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la

cité, bordées de maisons en pan-de-bois

en couleur et d’hôtels de la Renaissance,

en passant par l’enceinte romaine et la

cathédrale. Le charme du cœur historique

s’offre à vous et vous permet de remonter

le temps.

Votre guide sera Léonie Pirès

Plein tarif 3 € / tarif réduit 2 €.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et

Office du Tourisme

Départ 16h15, Maison du Pilier-Rouge 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 16:15:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Pilier Rouge 43 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

