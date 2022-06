LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans, 13 juillet 2022, Le Mans.

LA CITÉ PLANTAGENÊT

2022-07-13 – 2022-07-13

Le Mans

Sarthe

EUR 4 6 Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps. Votre guide sera Isabelle NOYER du service tourisme et patrimoine. Rendez-vous à la maison du Pilier-Rouge.

+33 2 43 28 17 22

