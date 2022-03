LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans, 6 mars 2022, Le Mans. LA CITÉ PLANTAGENÊT Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

2022-03-06 – 2022-03-06 Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, l’enceinte romaine, les ruelles pavées bordées de maisons en-pan-de-bois de couleurs…

Votre guide sera Florent Lours du service tourisme et patrimoine.

Départ : Maison du Pilier-Rouge. Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, l’enceinte romaine, les ruelles pavées bordées de maisons en-pan-de-bois de couleurs…

Votre guide sera Florent Lours du service tourisme et patrimoine.

Départ : Maison du Pilier-Rouge. Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Ville Le Mans lieuville Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans 2022-03-06 was last modified: by LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans Le Mans 6 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe