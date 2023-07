Découverte des jardins nourriciers La Cité Maraîchère Romainville, 1 juillet 2023, Romainville.

Découverte des jardins nourriciers Samedi 1 juillet, 17h00 La Cité Maraîchère

Balade à la fraîche pour rencontrer les acteur.rice.s engagé.e.s de jolis jardins du plateau de Romainville : Jardin Perché, jardins familiaux de la Corniche des Forts, Potager des Lilas, Jardins partagés de la Plage arrière et de la Petite plage à Bagnolet.

La visite s’achère au jardin CasseDalle avec un petit pot réalisé avec les légumes des jardins.

Prévoir 1h de marche en tout.

Tout public, limité à 16 personnes.

La Cité Maraîchère 6 rue Albert Giry 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Ce lieu présente une exploitation maraichère avec des productions de fruits et légumes, des champignons en sous-sol, des fleurs comestibles, des plants et semences. Le bâtiment est aussi un centre de ressources pour sensibiliser le grand public à l'agriculture urbaine. Enfin des espaces de restauration et d'évènementiel viennent compléter la structure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

