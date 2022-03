LA CITE / LA CATHEDRALE ST ETIENNE ET SON RETABLE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault 110 110 EUR De la cité aux bourgs, l’histoire et l’architecture sont fortement présentent. La cathédrale fortifiée du XIIème siècle (ancien évêché) prédomine les anciens quartiers s’étendant des anciens remparts à la place de la Marine.

Partez à la découverte de la Cité , des bourgs, et de la Cathédrale St Etienne avec la guide indépendante Francine Morcillo. L'architecture et le patrimoine d'Agde n'auront plus de secrets pour vous. +33 6 03 06 34 60

