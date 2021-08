La Cité épiscopale d’Albi : des enjeux de la revalorisation du centre historique aux exigences du patrimoine mondial de l’UNESCO Musée Toulouse-Lautrec, 1 octobre 2021, Albi.

La Cité épiscopale d’Albi : des enjeux de la revalorisation du centre historique aux exigences du patrimoine mondial de l’UNESCO

Musée Toulouse-Lautrec, le vendredi 1 octobre à 09:00

**9h-9h30 -Séance d’ouverture** * Madame le maire d’Albi, Présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Stéphanie Guiraud-Chaumeil * Christelle Farenc, Directrice de l’Institut National Universitaire – INU Champollion * Philippe Nelidoff, Doyen de la faculté de droit de Toulouse, Professeur des Universités, Université Toulouse Capitole * Pierre-Alain Collot, Maître de conférences, Directeur du département droit-économie-gestion de l’Institut National Universitaire Champollion, coresponsable de l’axe PATRIMOINES de l’IFR DROIT * Clémentine Bories, Professeur des Universités, Université Toulouse Capitole, coresponsable de l’axe PATRIMOINES de l’IFR DROIT **9h45 – La revalorisation de l’espace urbain** **Présidence : Mathieu Poumarède, Professeur des Universités, Université Toulouse 1 Capitole** **10h00 :** L’élaboration d’un dossier d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : l’exemple des centres historiques * Béatrice Boisson-Saint-Martin, responsable du pôle patrimoine mondial – UNESCO au Département des affaires européennes et internationales de la Direction générale des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication **10h15 :** De la revalorisation du centre historique à la candidature de la cité épiscopale * Madame le maire d’Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil Marie-Louise At, Avocate au barreau d’Albi, conseillère municipale de la ville d’Albi **DEBATS** **PAUSE** **11h00 :** Revalorisation urbaine, patrimoine culturel et amélioration de l’habitat * Ygal Fijalkow, Professeur à l’Institut National Universitaire Champollion **11h15 :** Revalorisation urbaine et inscription d’un centre historique : perspective comparée (table-ronde) * Flore Colette, Directrice du patrimoine à la ville de Narbonne * Mireille Franc, Attachée de conservation à la ville de Narbonne * Dominique Cassaz, Coordinatrice Unesco, Adjointe au directeur des Monuments historiques de la ville d’Avignon * Philippe Delvit, Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole * Julie Reynes, Mission Nice Patrimoine Mondial **DEBATS** **Pause déjeuner : 12h30-14h00 14h15 : La gestion de l’espace patrimonial** **Présidence : Grégory Kalflèche, Professeur des Universités, Université Toulouse 1 Capitole** **14h30 :** Identification de la cité épiscopale comme paysage urbain historique * Pierre-Alain Collot, Maitre de conférences à l’Institut National Universitaire Champollion **14h45 :** Gestion de l’espace patrimonial et développement durable * Jérôme Fromageau, Doyen honoraire à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud **15h00 :** Système de gestion et valorisation d’un bien UNESCO * Line Touzeau, Maître de conférences à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes **PAUSE** **15h45 :** Usages économiques et religieux de la cité épiscopale (table-ronde) * Christian Lavialle, Professeur émérite à l’Université Toulouse * Paul de Cassagnac, Curé-Archiprêtre de la cathédrale Sainte Cécile (sous réserve de confirmation) * Mathieu Vidal, Maitre de conférences en géographie à l’Institut National Universitaire Champollion, adjoint au maire d’Albi délégué au commerce, à l’artisanat, au tourisme, à la ville numérique, aux systèmes d’information **16h30 :** Conclusions * Florent Garnier, Professeur des Universités, Directeur du Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques, Directeur de l’IFR DROIT **Organisation scientifique:** **Clémentine Bories** **Professeur des Universités, Université Toulouse Capitole** **Pierre-Alain Collot** **Maître de conférences, Institut Champollion, Institut Maurice Hauriou, Université Toulouse Capitole**

Colloque organisé dans le cadre de la célébration des 10 ans du classement de la Cité épiscopale d’Albi au patrimoine mondial de l’UNESCO. AXE PATRIMOINE(S) – IFR “Mutation des normes juridiques”

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, place Sainte-Cécile Albi Albi Tarn



