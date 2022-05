La Cité (éphémère) de la danse – Tatiana Julien — artiste associée, 18 juin 2022, .

La Cité (éphémère) de la danse – Tatiana Julien — artiste associée

2022-06-18 – 2022-06-18

Et si la Maison de la Culture d’Amiens devenait pour une journée une Cité (éphémère) de la danse ?

Une Cité sans mur, poreuse entre l’intérieur et l’extérieur, ouverte sur la ville et où artistes et publics viendraient l’habiter par un geste commun, partagé ? Pour cette occasion, Tatiana Julien, artiste associée à la Maison de la Culture, invite plusieurs danseurs de la région, amateurs et publics curieux, à répondre avec elle à cette utopie !

TARIF 1 · 7 À 14€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/la-cite-ephemere-de-la-danse/

