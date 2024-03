La cité en musique – Visite thématique Office de tourisme de Guérande Guérande, dimanche 17 mars 2024.

La cité en musique – Visite thématique Un dimanche par mois, Guérande ville d’art et d’histoire vous invite à porter un regard particulier sur un aspect inédit du patrimoine et de l’architecture guérandaise. Dimanche 17 mars, 15h00 Office de tourisme de Guérande Réservation obligatoire / adultes : 9 €, enfants (6- 12 ans) : 5 €, moins de 6 ans : gratuit

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Guide-conférencière Ville d’art et d’histoire, au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal, Elise emmènera le public découvrir la cité médiévale au rythme des instruments, du chant et de la danse de l’époque médiévale.

Cette balade mènera d’abord les visiteurs dans la collégiale Saint-Aubin où vous ils pourront admirer les vitraux et repérer les anges musiciens qui jouent des instruments anciens aux noms intrigants : rebec, orgue portatif, chalumeaux, etc. !

Ils poursuivront leur parcours par le carrefour de la Psalette, lieu d’apprentissage de la musique sacrée puis par la Place du Pilori, carrefour commercial de la cité où la musique profane était présente, notamment avec le rebec, instrument des musiciens ambulants.

Enfin, ils termineront leur parcours au son de la veuze, instrument typique du Pays guérandais, jouée par l’association des Veuzous de la Presqu’île. Un échange avec les musiciens permettra de connaître les secrets de cette petite cornemuse traditionnelle.

Office de tourisme de Guérande 1 place du Marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ot-guerande.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}]

visite cité médiévale

©Ville de Guérande