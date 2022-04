La Cité en Mai Caen, 5 mai 2022, Caen.

La Cité en Mai La Cité/Théâtre 28 rue de Bretagne Caen

2022-05-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-27 00:00:00 00:00:00 La Cité/Théâtre 28 rue de Bretagne

Caen Calvados

Festival des créations amateurs de La Cité Théâtre

Chaque année, La Cité Théâtre invite de jeunes metteur·e·s en scène à mener des créations avec des comédiens et comédiennes amateur·e·s. Après plusieurs mois de recherches et d’expérimentations, atelier après atelier, ils et elles se jettent à l’eau et présentent leurs travaux au public.Jeudi 5 et vendredi 6 mai – 20h30″You could have been anything”d’après Les Nouveaux Anciens de Kae Tempest, mise en scène Lauriane Cheval-Lopez et Margaux Vesque

Dans un endroit hors du temps, les âmes s’agitent et les voix s’entremêlent. Un choeur moderne s’élève et tisse les mythes de Kevin, Jane, Brian et Mary, quatre héros, quatre quidams imparfaits…Jeudi 12 et vendredi 13 mai – 20h30″Occupe-toi du bébé”de Dennis Kelly, mise en scène Claire Le Plomb et Louis Martin

Donna est accusée d’avoir tué ses deux enfants… à tort ? À la frontière entre le réel et le fictif, ce fait divers surmédiatisé interroge drastiquement ce qu’est (ou non) la vérité.

Mercredi 18 et jeudi 19 mai – 20h30″Pourquoi qu’on ne me voit pas pleurer”écriture collective inspirée de Donner à Voir de Paul Eluard, mise en scène Baptiste Percier

Une famille, un drame. Des personnages absents qui prennent toute la place. Des êtres présents, qui peu à peu s’effacent.

Et une question : comment composer avec qui l’on est ?Jeudi 26 et vendredi 27 mai – 20h30″Sens interdit”écriture collective, mise en scène Romain Guilbert

Ce soir, au traditionnel repas de famille, chacun·e vient tenir son rôle habituel… mais cette fois, Viviane en a décidé autrement. Au menu du jour : cynisme, humour noir et second degré !

Festival des créations amateurs de La Cité Théâtre

Chaque année, La Cité Théâtre invite de jeunes metteur·e·s en scène à mener des créations avec des comédiens et comédiennes amateur·e·s. Après plusieurs mois de recherches et…

contact@lacitetheatre.org +33 2 31 93 30 40 https://www.lacitetheatre.org/

Festival des créations amateurs de La Cité Théâtre

Chaque année, La Cité Théâtre invite de jeunes metteur·e·s en scène à mener des créations avec des comédiens et comédiennes amateur·e·s. Après plusieurs mois de recherches et d’expérimentations, atelier après atelier, ils et elles se jettent à l’eau et présentent leurs travaux au public.Jeudi 5 et vendredi 6 mai – 20h30″You could have been anything”d’après Les Nouveaux Anciens de Kae Tempest, mise en scène Lauriane Cheval-Lopez et Margaux Vesque

Dans un endroit hors du temps, les âmes s’agitent et les voix s’entremêlent. Un choeur moderne s’élève et tisse les mythes de Kevin, Jane, Brian et Mary, quatre héros, quatre quidams imparfaits…Jeudi 12 et vendredi 13 mai – 20h30″Occupe-toi du bébé”de Dennis Kelly, mise en scène Claire Le Plomb et Louis Martin

Donna est accusée d’avoir tué ses deux enfants… à tort ? À la frontière entre le réel et le fictif, ce fait divers surmédiatisé interroge drastiquement ce qu’est (ou non) la vérité.

Mercredi 18 et jeudi 19 mai – 20h30″Pourquoi qu’on ne me voit pas pleurer”écriture collective inspirée de Donner à Voir de Paul Eluard, mise en scène Baptiste Percier

Une famille, un drame. Des personnages absents qui prennent toute la place. Des êtres présents, qui peu à peu s’effacent.

Et une question : comment composer avec qui l’on est ?Jeudi 26 et vendredi 27 mai – 20h30″Sens interdit”écriture collective, mise en scène Romain Guilbert

Ce soir, au traditionnel repas de famille, chacun·e vient tenir son rôle habituel… mais cette fois, Viviane en a décidé autrement. Au menu du jour : cynisme, humour noir et second degré !

La Cité/Théâtre 28 rue de Bretagne Caen

dernière mise à jour : 2022-04-13 par