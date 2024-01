Via Sensoria, le parcours immersif de dégustations à La Cité du Vin La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Via Sensoria, le parcours immersif de dégustations à La Cité du Vin La Cité du Vin Bordeaux, 26 mars 2024, Bordeaux. Via Sensoria, le parcours immersif de dégustations à La Cité du Vin 26 mars – 3 novembre 2024 La Cité du Vin Tarifs en ligne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T10:00:00+01:00 – 2024-11-03T19:00:00+01:00 Le Parcours immersif de dégustations Via Sensoria est une création artistique, numérique et immersive à (re)découvrir du 26 mars au 3 novembre 2024 à la Cité du Vin.

Via Sensoria, une aventure sensorielle unique : une promenade d'une heure à travers des pavillons inspirés des quatre saisons, combinant des propositions artistiques avec des accords subtils entre boissons et saisons. Plus d'informations sur www.bordeaux-tourisme.com La Cité du Vin 1 esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux

