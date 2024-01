Les arômes d’épices dans le vin La Cité du Vin Bordeaux, jeudi 22 février 2024.

Les arômes d’épices dans le vin Explorez le monde des arômes épicés lors de cet afterwork ! Jeudi 22 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Réservations en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T18:30:00+01:00 – 2024-02-22T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

Le caractère épicé, véritable composante d’une palette aromatique distinctive dans certains vins, n’aura plus de secrets pour vous.

Joignez-vous à nous pour découvrir les épices douces et salées présentes dans le vin, telles que la vanille, la cannelle, le poivre, la noix de muscade, et bien d’autres. À travers trois dégustations de vin et des jeux olfactifs, apprenez à reconnaître et à mémoriser ces arômes qui sont étroitement liés à certains cépages, aux méthodes d’élevage, au terroir et à l’effet millésime.

Cet atelier vous offre une opportunité exceptionnelle de faire le tour du monde des épices, directement dans votre verre.

Une exploration immersive de ces arômes qui enrichissent l’univers du vin.

Deux sessions sont proposées, à 18h30 et 20h30.

Animé par Catherine HAURIE, superviseuse sommellerie

En partenariat avec : Les partenaires viticoles de la Cité du vin

Avec le soutien de Maison Johanes Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

épices Cité du