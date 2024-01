Afterwork Vins de Cahors La Cité du Vin Bordeaux, jeudi 15 février 2024.

Afterwork Vins de Cahors A la découverte des vignobles des causses Lotois Jeudi 15 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Réservations en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T21:30:00+01:00

Nous vous proposons dans cet afterwork d’explorer les différents terroirs de Cahors et les expressions associées, avec des cuvées 100% malbec !

Le vignoble de Cahors s’organise en deux grands types de terroirs, aux structures géologiques originales : les terrasses alluviales de la méandreuse vallée du Lot d’une part et les coteaux et plateaux calcaires des Causses de Limogne et des Saint-Chels d’autre part.

Chacun de ces ensembles recèle en lui-même une variété de nuances, lesquelles favorisent une diversité de parti pris stylistiques. Cela rend grâce aux subtilités d’une région qui, selon les agronomes Lydia et Claude Bourguignon, a « de l’or sous les pieds ».

Dégustation de 4 vins, pour découvrir la richesse de Cahors.

Nous proposons deux sessions, à 18h30 et à 20h30.

Animé par : Armand De Gérard – Directeur Marketing & Communication, Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors

En partenariat avec : l’Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest

Avec le soutien de la Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cahors dégustation