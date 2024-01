Ciné Gourmand : Le Goût de la Vie par Chef Jésus La Cité du Vin Bordeaux, mercredi 14 février 2024.

Ciné Gourmand : Le Goût de la Vie par Chef Jésus Une soirée spéciale pour la Saint-Valentin ! Mercredi 14 février, 19h00 La Cité du Vin Réservation en ligne

Début : 2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:30:00+01:00

Le Ciné Gourmand est une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. Dégustations, accords mets et vins et interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plus grand plaisir de nos papilles. Pour cette séance, Chef Jésus et un chef invité vous proposent une déclinaison de bouchées à partir du film Le Goût de la Vie avec Catherine Zeta-Jones !

A noter : station debout pendant la dégustation

Le Goût de la Vie est une comédie romantique américaine où la cuisine et les sens côtoient l’amour et les larmes. Le film est interprété par Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart et Abigail Breslin (la jeune actrice découverte dans Little Miss Sunshine).

Pour débuter cette soirée, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera le film Le Goût de la Vie de Scott Hicks, remake du film Chère Martha. La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins conçue à 4 mains par Chef Jésus et un chef invité (bientôt dévoilé !) à partir du film, et commentée pendant la soirée. Des interventions artistiques ponctueront la soirée mets et vins.

Le film

Le Goût de la Vie, film réalisé par Scott Hicks (2007, VF, couleurs, 1H43)

Kate Armstrong est chef dans l’un des restaurant les plus côtés de Manhattan. Elle est exigeante avec les autres comme avec elle-même et ne vit que pour son restaurant. Jusqu’au jour où un nouveau sous-chef arrive…

Avec Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin

Le Menu

Avec :

Jésus HURTADO et un invité, chefs cuisiniers

Michèle HÉDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac

En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde

