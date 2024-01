Masterclass & dégustation de vins en biodynamie La Cité du Vin Bordeaux, 30 janvier 2024, Bordeaux.

Masterclass & dégustation de vins en biodynamie Mardi 30 janvier 2024, 19h00 La Cité du Vin Réservations en ligne ou à la billetterie de la Cité du Vin

Qu’est-ce qu’un vin biodynamique ? En quoi est-il différent d’un vin bio ? Comment est-il produit ? En quoi son goût est différent ?

Venez découvrir, le temps d’une masterclass et dégustation avec Nicolas Jamin, œnologue, les principes de bases de la biodynamie et déconstruire les préjugés – négatifs comme positifs ! – sur la biodynamie.

Comprendre les pratiques culturales et les résultats qu’apportent ces pratiques à la vie des sols, à la santé de la vigne, ou encore à la qualité des vins : vous aborderez les raisons pour lesquelles de plus en plus de domaines dont les plus grands pratiquent la biodynamie aujourd’hui.

À travers la dégustation de trois vins issus d’une viticulture biodynamique, identifiez les caractéristiques organoleptiques des vins en biodynamie dont la fraîcheur aromatique, la souplesse des tanins, la qualité de l’acidité ou encore la salinité donnent une sensation d’équilibre, d’harmonie voire d’énergie en bouche.

Avec Nicolas JAMIN, consultant en viticulture et en œnologie spécialisé dans la biodynamie

Avec le soutien de distillerie Douence

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

