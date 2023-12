Afterwork vins de Suisse La Cité du Vin Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux.

Afterwork vins de Suisse Jeudi 18 janvier 2024, 18h30, 19h30 La Cité du Vin Réservation en ligne, tarifs : Plein tarif,21,00 €, tarifs réduits à partir de 14,70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T19:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:30:00+01:00

Pour cette première édition de l’année des jeudis des vins du monde, nous vous invitons à découvrir nos voisins transalpins. Ils mettront en lumière les défis uniques auxquels ils font face, des reliefs variés de leurs différentes régions à la splendeur des cépages suisses.

La viticulture suisse remonte à l’époque romaine et s’est depuis développée en une activité aux ramifications sociales et culturelles nombreuses dans le paysage helvétique. Malgré une surface 56 fois plus petite que celle des vignobles français, le vignoble suisse, fort de plus de 20 siècles d’histoire, se distingue par sa diversité. Il offre un vaste éventail de cépages et des terroirs exceptionnellement variés d’une région à l’autre.

Cette soirée sera l’occasion idéale de plonger dans l’histoire de ce vignoble, d’explorer ses cépages et de déguster ses crus emblématiques. (Dégustation de 4 vins)

Animé par Nicolas Joss, CEO de Swiss Wine Promotion SA

En partenariat avec Swiss Wine

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

