Grand entretien avec Saskia de Rothschild, Domaines Barons de Rothschild Lafite
Mardi 16 janvier 2024, 19h00
La Cité du Vin
Entrée gratuite sur réservation

Pour ce premier Grand Entretien de 2024, nous avons le plaisir de recevoir Saskia de Rothschild, Présidente Exécutive des Domaines Barons de Rothschild Lafite, et co-gérante du Château Lafite Rothschild (Premier Grand Cru Classé de Pauillac). Les Grands Entretiens de la Cité du Vin vous propose de rencontrer et d’échanger avec des personnalités du vin et d’ailleurs…

La rencontre avec Saskia de Rothschild sera suivie de la dégustation d’un verre de vin.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

En 2008, elle a rejoint le Conseil d’administration des Domaines Barons de Rothschild dont elle a assuré la présidence aux côtés de son père jusqu’en 2016. En 2018, elle devient la présidente des Domaines Barons de Rothschild Lafite.

Son parcours professionnel avait pourtant commencé tout autrement. Diplômée d’HEC et de Columbia University, Saskia de Rothschild a débuté sa carrière en tant que journaliste, d’abord en freelance aux États-Unis, puis en rejoignant la rédaction du New York Times à Paris et en Afrique de l’Ouest. En 2015, elle a contribué à des publications de renom telles que le Washington Post, Libération, Le Monde, Les Echos, Vanity Fair, XXI, et a même écrit le roman intitulé Erable.

Mais la passion de la vigne est plus forte. Pour parfaire sa connaissance des aspects techniques de la viticulture, Saskia de Rothschild a effectué des stages au Château L’Evangile et au Château Lafite, et suivi les assemblages à la propriété sur 6 millésimes. En 2017, elle a repris ses études pour obtenir un BTS agricole en Viticulture & Œnologie, réalisant son mémoire de fin d’études sur la macération préfermentaire au Château L’Evangile.

Aujourd’hui, Saskia de Rothschild occupe la prestigieuse fonction de Présidente Exécutive des Domaines Barons de Rothschild Lafite, et est également co-gérante du Château Lafite Rothschild, un Premier Grand Cru Classé de Pauillac.

Son expertise et son engagement dans le domaine du vin font d’elle une figure majeure de la filière. Nous avons le privilège de la recevoir et d’entendre son parcours exceptionnel lors de cet événement.

Animé par Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France

Avec le soutien de Cheops Technology et de H&A.

La Cité du Vin
Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

