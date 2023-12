Afterwork Vins effervescents du monde La Cité du Vin Bordeaux, 28 décembre 2023, Bordeaux.

Afterwork Vins effervescents du monde Jeudi 28 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Tarifs : 13,30 € – 19€.

Avez-vous prévu de boire des bulles au Nouvel An ? Alors cet atelier est fait pour vous !

Découvrez les différents types de vins pétillants ainsi que les multiples méthodes de vinification derrière ces boissons festives : traditionnelle, ancestrale ou encore la méthode dite « Charmat », elles n’auront plus de secrets pour vous.

Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas.

Dans cet atelier, laissez-vous guider par nos sommeliers dans la découverte et la dégustation de trois styles de vins effervescents. Explorez vos sensations dans l’analyse des particularités de chaque méthode d’élaboration pour briller le soir du 31 !

Infos pratiques

Date : 28 décembre

Horaires : 18h30 & 20h30

Durée : 1h

Sur réservation

Réservez dès maintenant votre place et préparez-vous à célébrer le Nouvel An avec style, en découvrant les merveilles des vins effervescents.

La Cité du Vin 1 esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

