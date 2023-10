Afterwork dégustation Accords festifs La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afterwork dégustation Accords festifs La Cité du Vin Bordeaux, 7 décembre 2023, Bordeaux. Afterwork dégustation Accords festifs Jeudi 7 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Tarif abonné (-30%) : 14 €

Tarif réduit (-20%) : 16 € (Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat) Saviez-vous que le choix du vin peut jouer un rôle clé dans la réussite de la fête ?

Nous vous invitons à partager un moment convivial et gourmand, où vous pourrez découvrir l’accord parfait entre trois produits emblématiques de Nouvelle-Aquitaine et trois vins du monde soigneusement sélectionnés de nos partenaires viticoles. Que vous souhaitiez surprendre vos convives avec des accords audacieux ou opter pour des alliances classiques et raffinées, cette dégustation unique vous permettra d’explorer de nouvelles saveurs et de créer des souvenirs gustatifs inoubliables. Alors, rejoignez-nous pour cette expérience sensorielle unique et laissez votre palais voyager à travers l’harmonie des saveurs lors de cette rencontre entre terroir, gastronomie et convivialité. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-accords-festifs?occurrence=6107 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T19:30:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00 fetes vins Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Cité du Vin Bordeaux latitude longitude 44.858735;-0.557869

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/