Afterwork Vins mutés La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afterwork Vins mutés La Cité du Vin Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux. Afterwork Vins mutés Jeudi 30 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin PLEIN TARIF 19,00 €

TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE 13,30 € Connaissez-vous les vins mutés ? On les appelle aussi « Vins fortifiés », en raison de la méthode de vinification si singulière : l’ajout d’eau-de-vie au cours de la fermentation ! Découvrez, le temps d’un afterwork dégustation, les secrets de ces vins anciens… Nous proposons deux sessions, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas ! Invention souvent attribuée au médecin Arnaud de Villeneuve qui a décrit la technique de mutage au XIIIe siècle, les vins mutés sont en réalité d’origine arabe et bien plus anciens qu’on ne le pense. Dans cet atelier, nous vous proposons de découvrir les typicités de ces vins uniques en leur genre à travers la dégustation de 3 vins issus de nos partenaires. Doux ou parfois secs, selon le moment où l’eau-de-vie est ajoutée, ils offrent une énorme variété de styles qui se développent avec le temps. Certains sont chouchoutés dans des fûts, à l’abri de l’air, pour exhaler des saveurs fruitées, tandis que d’autres s’épanouissent librement, créant des arômes oxydatifs maîtrisés. C’est un mélange de tradition et de modernité, et ces vins ont une personnalité bien trempée, faisant d’excellents compagnons pour les festins des fêtes de fin d’année. Alors le temps d’une soirée, venez découvrir la richesse de ces vins qui nous font voyager à travers le temps ! La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-vins-mutes-18h30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00 vins mutés vin Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Cité du Vin Bordeaux latitude longitude 44.858735;-0.557869

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/