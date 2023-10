Afterwork vins du monde et spécialités Truffes La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afterwork vins du monde et spécialités Truffes La Cité du Vin Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. Afterwork vins du monde et spécialités Truffes Jeudi 23 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin PLEIN TARIF 25,00 €

TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE 17,50 € Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas. A travers cet atelier, vous pourrez découvrir tous les secrets de ce célèbre champignon qui vaut de l’or et apprécier sa versatilité. Produit incontestable des fêtes, elle peut être utilisée dans un très grand nombre de plats pour le plus grand plaisir des gastronomes ! Que vous soyez fins connaisseurs ou désireux de découvrir les saveurs inimitables de la truffe, cet atelier est fait pour vous. Trois spécialités truffées seront ainsi proposées en accord avec 3 vins. En partenariat avec : Le Comptoir d’Alba et les partenaires viticoles de la Cité du Vin La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-degustation-vins-du-monde-et-specialites-truffes-18h30?occurrence=6055 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00 Truffes Atelier © iStock / Ingrid Balabanova Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Cité du Vin Bordeaux latitude longitude 44.858735;-0.557869

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/