TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE 14,70 € Chaque année, le Beaujolais nouveau est célébré le troisième jeudi de novembre. Nous vous proposons un atelier spécialement dédié à cette magnifique région et à ses vins, pendant lequel vous pourrez déguster 4 vins soigneusement choisi par notre sommelier ! Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas. Des millions de personnes se réunissent tous les ans pour célébrer « le nouveau », ce vin rouge léger et fruité synonyme de jour de fête ! Autorisée en 1951, la vente en primeur est un succès planétaire qui a connu son apogée entre les années 1980 et 1990. Toutefois, ce vin primeur ne doit pas occulter les autres vins complexes de la région. Distinct par sa géologie ancienne, son climat méridional ou encore son cépage emblématique « le Gamay », le vignoble du Beaujolais offre aujourd’hui des vins à forte personnalité sur plus de 12 appellations différentes : Saint Amour, Fleurie… que de noms qui font rêver ! Accompagnés par un sommelier, venez célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau et découvrir l’histoire et le terroir de ce magnifique vignoble à travers la dégustation de quatre vins ! Animé par : Cécile Bossan-Redon En partenariat avec : Inter Beaujolais La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-vins-du-beaujolais-18h30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

