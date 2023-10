Les Vendanges du Savoir : La vigne, de sa domestication à son amélioration génétique La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Les Vendanges du Savoir : La vigne, de sa domestication à son amélioration génétique

Mardi 14 novembre, 19h30
La Cité du Vin

Entrée gratuite, inscription en ligne

L'événement aura lieu dans l'Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l'état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans différents domaines scientifiques.

La viticulture actuelle fait face à de multiples enjeux tels que la transition agroécologique, l'adaptation au changement climatique, les dépérissements et les maladies émergentes. Pour relever ces défis, la création de nouvelles variétés de vignes s'impose comme l'un des principaux leviers. À travers un voyage dans le temps, nous allons explorer l'évolution des vignes de nos vignobles, domestiquées par l'homme depuis des millénaires, et découvrir comment elles se préparent pour leur avenir, tant à court terme qu'à plus long terme.

Avec Didier MERDINOGLU, chercheur en Génétique de la vigne à l'INRAE Colmar

En partenariat avec : L'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l'université de Bordeaux et l'université Bordeaux Montaigne

La Cité du Vin
Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

