Gironde Afterwork Vins du monde et Charcuteries La Cité du Vin Bordeaux, 9 novembre 2023, Bordeaux. Afterwork Vins du monde et Charcuteries Jeudi 9 novembre, 18h30 La Cité du Vin Réservation en ligne sur notre site. La charcuterie de Nouvelle-Aquitaine est connue pour sa diversité, ce qui peut rendre le choix du vin assez compliqué ! Dans cet atelier apprenez à marier charcuterie et vins comme personne à travers la dégustation de 3 vins sélectionnés par nos sommeliers. Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas. Entre jambon sec, rillettes de canard ou encore saucissons, les charcuteries de Nouvelle-Aquitaine sont très variées et proposent des saveurs complexes qui ne sont pas toujours aisées à marier. Ces produits aux saveurs tantôt salées et épicées tantôt aromatisées ou plus grasses nous offrent pourtant des multiples possibilités d’accords. Ils se marient à merveille avec des vins blancs ou encore des rouges légers ou plus typés. Venez participer à cet atelier où nous vous apprendrons comment mieux appréhender ces accords ! En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin. Plein tarif

25,00 €

Tarif réduit, à partir de

17,50 € La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda?filter=all&range=month »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

