Découvrez l’essence de la vigne et du vin à la Cité du Vin, où une exposition permanente s’étend sur 3 000 mètres carrés, articulée autour de six grandes thématiques et subdivisée en 18 espaces distincts. Cette exposition vous convie à un périple à travers le temps, de l’époque antique à l’ère contemporaine, et sur tous les continents.

Plongez dans un héritage culturel qui a marqué l’humanité et ses civilisations, influençant leur mode de vie et la conception de leur environnement depuis des milliers d’années. L’exposition propose une variété d’activités allant de l’interactif au pédagogique, en passant par des expériences immersives et sensorielles qui vous transporteront dans un rêve éveillé.

L’exposition s’explore à votre propre rythme, vous permettant de choisir votre itinéraire en fonction de vos intérêts personnels. Il n’y a pas de sens imposé pour la visite – laissez-vous guider par vos préférences ! Bien que la durée moyenne de la visite soit de 2 à 3 heures, les plus fervents amateurs peuvent s’y immerger durant toute une journée, avec une multitude d’informations complémentaires à leur disposition.

Pour ceux qui ont moins de temps, un circuit abrégé d’une heure est disponible, centré sur un thème spécifique.

Pour conclure votre expérience, la visite se termine au Belvédère, où vous est offerte une dégustation de vin choisi parmi une sélection provenant de vignobles du monde entier.

Opening times

2023

Open every day from 10am to 6pm on weekdays, and until 7pm at weekends and during school holidays.

Closed at 4pm on 24 December and completely closed on 25 December

2024

Monday 1 January to Sunday 7 January: 10am – 7pm (Christmas holidays)

Monday 8 January to Friday 22 March: 10am – 6pm.

Except : 10am – 7pm on Saturdays 2, 9 and 16 March

Saturday 23 March to Sunday 29 September: 10am – 7pm every day

Monday 30 September to Tuesday 31 December: 10am – 6pm and 10am – 7pm at weekends, during school holidays and on public holidays.

Closed at 4pm on 24/12 and completely closed on 25/12

Other practical information

Accessibility: All visitors

Duration: 2 to 3 hours

La Cité du Vin 1 esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/parcours-permanent »}]

