Afterwork vins du monde et chocolats La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afterwork vins du monde et chocolats La Cité du Vin Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. Afterwork vins du monde et chocolats Jeudi 5 octobre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin PLEIN TARIF

25,00 €

TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE *

17,50 € Succombez à la gourmandise… Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas ! Dans le cadre de la journée mondiale du cacao et du chocolat le 1er octobre, nous dédions le premier atelier du mois à ce délicieux produit ! Arômes, intensité, profondeur, terroirs lointains… le vin et le chocolat sont deux produits qui partagent de nombreux points communs. En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-vins-du-monde-et-chocolats-3?occurrence=6020 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:30:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00 Atelier dégustation vin Image : © iStock-al62 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Cité du Vin Bordeaux latitude longitude 44.858735;-0.557869

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/