Afterwork Les rouges de Bordeaux « Nouvelle vague » Jeudi 28 septembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin PLEIN TARIF

19,00 €

TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE

13,30 €

Les vins rouges bordelais sur la route de la modernité !

Pensez-vous vraiment connaître les vins rouges de Bordeaux ?

La région est souvent associée à une image traditionnelle de grands vins de garde. Cependant, les temps changent, et les vignerons bordelais prennent un nouveau chemin en diversifiant leur offre.

Dans cet afterwork redécouvrez les vins de Bordeaux à travers la dégustation de 3 vins rouges commentés par l’un de nos sommeliers.

Nous proposons deux sessions par afterwork, la première à 18h30 et la seconde à 20h30, afin de correspondre au mieux à vos agendas.

Tout en s’appuyant sur leur immense expérience, les vignerons bordelais cherchent toujours de nouveaux styles et de nouvelles techniques pour donner naissance à de nouvelles saveurs et ravir vos papilles. Ces vins modernes se révèlent plus fruités et gourmands, venant ainsi compléter les vins rouges de Bordeaux traditionnels. Ils vous ouvrent les portes vers un tout nouveau monde gustatif, enrichissant ainsi votre expérience œnologique.

Laissez-vous tenter par ce saut vers l’innovation et la modernité pour découvrir les nouveautés que notre région emblématique peut vous offrir !

En partenariat avec : Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB)

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-nouvelle-vague-des-vins-rouges-bordelais-18h30?occurrence=6053 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:30:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:30:00+02:00

Image : © marymarkevich