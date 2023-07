Dégustation de vins de Lavaux, un patrimoine mondial La cité du vin Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Dégustation de vins de Lavaux, un patrimoine mondial Samedi 16 septembre, 17h30 La cité du vin 15 € adulte. 10,50 € abonné. 12 € réduit et -18 ans. Sur inscription. Station debout pendant la dégustation qui durera 1h15, en salon La Fayette.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cité du vin vous convie à une exploration de l’exceptionnel vignoble en terrasses de Lavaux, en Suisse.

En complément de la conférence de 15h30, venez déguster 4 vins de Lavaux et goûter aux fruits de ce patrimoine classé à l’UNESCO.

Avec Fabio Bongulielmi, président de la « Communauté de la Vigne et des Vins de Lavaux » (CVVL) et Vincent Bailly, directeur de « Lavaux Patrimoine mondial » (LPm).

Le vignoble en terrasses de Lavaux est un joyau suisse, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. Il est situé sur une pente raide et offre une vue spectaculaire sur le lac Léman et les montagnes. Malgré sa petite taille de 730 hectares, c’est le plus grand vignoble continu de Suisse, s’étendant sur environ 20 kilomètres entre les villes de Lausanne et de Vevey.

Une fois par génération, la ville de Vevey accueille la grande fête des vignerons, qui a également été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2016. Cette fête est étroitement liée au vignoble de Lavaux et cette combinaison unique honore les traditions viticoles ancestrales.

Le vignoble de Lavaux bénéficie de trois sources de chaleur : le soleil, la réverbération du lac Léman et les murs qui capturent la chaleur pendant la journée et la restituent aux vignes la nuit. Les pentes abruptes du vignoble, qui vont de 30% à 50%, ont été aménagées par l’homme dès le XIe siècle avec la construction de terrasses et de murs en pierre. Ces structures ont permis de rendre le vignoble cultivable et durable.

La pente du vignoble est plus qu’un simple aspect géographique, elle donne aux vins de Lavaux leurs caractéristiques uniques : ils sont typés, persistants en bouche, avec des arômes puissants et un goût harmonieux. Le cépage le plus réputé de Lavaux est le chasselas, qui a été développé dans cette région et continue de produire les meilleurs vins.

L’UNESCO a reconnu cette région comme un paysage culturel vivant, démontrant son évolution remarquable sur près de mille ans. Les bâtiments historiques liés à la viticulture sont bien préservés, tout comme les traditions culturelles spécifiques au site.

Ce paysage a joué un rôle important dans l’histoire et a contribué au développement de toute la région. Cependant, en raison de l’expansion urbaine, il est maintenant vulnérable. Heureusement, il bénéficie d’une protection populaire exceptionnelle pour préserver son intégrité et son authenticité.

En partenariat avec : l’association Lavaux Patrimoine mondial, Swiss Wine et La Communauté de la vigne des vins de Lavaux.

La cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com https://www.facebook.com/laciteduvin;https://twitter.com/laciteduvin;https://www.instagram.com/laciteduvin/;https://www.youtube.com/Laciteduvin [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda?filter=all&range=month »}] Située à Bordeaux, La cité du vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La cité du vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00

©Vincent Bailly