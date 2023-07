Conférence : Le vignoble en terrasses de Lavaux, un patrimoine mondial La cité du vin Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Conférence : Le vignoble en terrasses de Lavaux, un patrimoine mondial Samedi 16 septembre, 15h30 La cité du vin Gratuit. Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cité du vin vous convie à une exploration de l’exceptionnel vignoble en terrasses de Lavaux, en Suisse.

Cette conférence aura lieu dans l’auditorium Thomas Jefferson et sera également diffusée en ligne, vous permettant d’y participer où que vous soyez.

En complément de cette conférence, une dégustation de 4 vins de Lavaux est ensuite proposée à 17h30. N’hésitez pas à vous y inscrire également (il s’agit de 2 événements distincts, une réservation est requise pour chacun d’entre eux).

Sur le versant nord du lac Léman dans le canton de Vaud en Suisse, le vignoble en terrasses de Lavaux est le fruit du travail conjugué de la nature et de l’homme. Avec ses 900 hectares, ce petit vignoble d’un seul tenant, blotti entre les agglomérations de Lausanne et de Montreux-Vevey, a été jugé si exceptionnel qu’il a été inscrit en 2007 au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Paysage culturel vivant et évolutif, il a été façonné par la main de l’homme dès le XIe siècle. L’édification des quelques 450 kilomètres de murs en maçonnerie traditionnelle ont permis d’aménager la pente en plus de 10 000 terrasses surplombant le Léman et faisant face aux Alpes. Un travail titanesque et héroïque, des savoir-faire et des techniques innovantes, une source d’inspiration artistique et culturelle marquante que les vignerons de Lavaux entretiennent, perpétuent et transmettent encore à ce jour.

Avec Vincent Bailly, directeur de « Lavaux Patrimoine mondial » (LPm) et Fabio Bongulielmi, président de la « Communauté de la vigne et des vins de Lavaux » (CVVL).

La cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com https://www.facebook.com/laciteduvin;https://twitter.com/laciteduvin;https://www.instagram.com/laciteduvin/;https://www.youtube.com/Laciteduvin [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/le-vignoble-en-terrasses-de-lavaux-un-patrimoine-mondial?occurrence=6024 »}] Située à Bordeaux, La cité du vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La cité du vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Vincent Bailly