L’environnement et le vin : ce nouveau cycle de rendez-vous explore l’évolution du vin et de la vigne face aux questions environnementales et climatiques.

Qu’est-ce qu’un vin biodynamique ? En quoi est-il différent d’un vin bio ? Comment est-il produit ? En quoi son goût est différent ?

Le temps d’une masterclass avec Nicolas Jamin, œnologue, vous découvrirez les principes de bases de la biodynamie et pourrez-vous faire votre opinion, loin des préjugés, négatifs comme positifs, qui entourent parfois la biodynamie.

Vous apprendrez les pratiques culturales mises en œuvre pour améliorer la vie des sols, la santé de la vigne ou encore à la qualité des vins. Vous comprendrez mieux les raisons pour lesquelles de plus en plus de domaines, dont les plus grands, pratiquent la biodynamie aujourd’hui.

À travers la dégustation de trois vins issus d’une viticulture biodynamique, identifiez les caractéristiques organoleptiques de ces vins dont la fraîcheur aromatique, la souplesse des tanins, la qualité de l’acidité ou encore la salinité donnent une sensation d’équilibre, d’harmonie voire d’énergie en bouche.

Avec Nicolas JAMIN, consultant en viticulture et en œnologie spécialisé dans la biodynamie

