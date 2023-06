Afterwork dégustation Bordeaux Tonic La Cité du Vin Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afterwork dégustation Bordeaux Tonic La Cité du Vin Bordeaux, 22 juin 2023, Bordeaux. Afterwork dégustation Bordeaux Tonic Jeudi 22 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Plein tarif 21 € Tarif abonné (-30%) : 14,70 €

Tarif réduit (-20%) : 16,80 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat) Après cet atelier, vos soirées n’auront plus jamais la même saveur…Le temps d’un afterwork, transformez-vous en véritable virtuose des cocktails. Guidé par un professionnel du vin, jouez au mixologue et laissez libre cours à votre créativité. Apprenez à marier des saveurs variées, selon vos goûts ! Cet Atelier est une immersion sensorielle rafraîchissante pour sublimer vos vins frais de Bordeaux. -> Dégustation de 2 vins et réalisation d’1 cocktail -> Astuces pour des idées d’assemblages inattendus -> Cartographie des principales saveurs et de la notion d’équilibre -> Pas à pas de la dégustation d’un vin et d’un cocktail -> Découverte de la diversité des vins frais de Bordeaux En partenariat avec : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-bordeaux-tonic?occurrence=5706 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T19:30:00+02:00

2023-06-22T20:30:00+02:00 – 2023-06-22T21:30:00+02:00

