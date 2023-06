Des Vignes et des Hommes : Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, 21 juin 2023, Bordeaux.

Des Vignes et des Hommes : Bordeaux Mercredi 21 juin, 19h00 La Cité du Vin Plein Tarif 10 € Tarif abonné (-30%) : 7 €

Tarif réduit (-20%) : 8 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat)

Chaque vignoble raconte une civilisation qui lui est propre. Des vignes et des Hommes est une série documentaire consacrée à ces territoires aux quatre coins du monde qui, au-delà de la production du vin, nous parlent d’histoire, d’architecture, d’art, de science, de techniques et de bien d’autre chose.

Bordeaux, un vignoble au fil de l’eau

Film réalisé par Gil Kébaïli (couleurs, 26’)

Symbole d’élégance et de raffinement absolus, ses milliers de châteaux sont la vitrine de ses célèbres grands crus classés depuis plus de trois siècles. Vignoble le plus réputé au monde, Bordeaux est un paradoxe à lui seul. Sur ses terres girondines au climat humide constamment exposées à l’eau des océans et du fleuve, l’homme a détourné ces contraintes naturelles pour en faire un atout. Située au nord du Médoc à cinq kilomètres à peine de l’estuaire et de l’Océan Atlantique, la propriété imprégnée d’eau à son origine, Château Laujac, a subi quelques aménagements pour s’adapter à ces conditions : toutes les vignes sont drainées naturellement ou artificiellement… En descendant la Garonne, fleuve ayant joué un rôle capital dans la diffusion des vins à l’international, Bordeaux dévoile le secret du négoce des vins qui a participé à l’enrichissement de la ville, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’humanité.

Ce récit au fil de l’eau nous plonge enfin dans les brumes du sauternais qui produisent un des vins liquoreux les plus mythiques… par la grâce de quelques gouttelettes d’eau. Tous les matins d’automne depuis plus de trente ans Xavier Perromat attend la brume pour produire son vin de Cérons.

Avec Henry CLEMENS, chroniqueur vin et co-auteur du livre Des vignes et des hommes. Quand la vigne sculpte le paysage

Information pratique : station debout pendant la dégustation

En partenariat avec : le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Coproduction : Grand Angle Productions, Fondation pour la culture et les civilisations du vin, ARTE France. Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/des-vignes-et-des-hommes-bordeaux?occurrence=5316 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

projection documentaire

Des Vignes et des Hommes