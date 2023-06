Afterwork dégustation Vins du Liban La Cité du Vin Bordeaux, 15 juin 2023, Bordeaux.

Afterwork dégustation Vins du Liban Jeudi 15 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Plein Tarif 21€ Tarif abonné (-30%) : 14,7 €

Tarif réduit (-20%) : 16,80 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat)

Le pays recense aujourd’hui plusieurs régions viticoles mais la plus connue est la célèbre vallée de la Bekaa. Situé entre deux chaînes de montagnes, cette haute plaine culmine à plus de 900 mètres d’altitude, offrant concentration et fraîcheur dans les vins.

Bénéficiant d’un climat tempéré chaud, l’encépagement libanais est surtout dominé par des variétés méditerranéennes et rhodaniennes. Toutefois, il existe aussi quelques cépages autochtones qui ont subsisté avec le temps tels que le merwah et l’obadieh reflétant bien l’identité des vins du Liban.

Cet atelier vous donnera l’occasion de déguster 4 vins du Liban.

Avec M. Joe-Assaad Touma, Ingénieur agronome, Vigneron, Président du comité technique de l’Union Vinicole du Liban (UVL), Membre du conseil d’administration du Lebanese Institute of Vine & Wine (INVV)

En partenariat avec : Union Vinicole du Liban

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T19:30:00+02:00

2023-06-15T20:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:30:00+02:00

Liban Vins