Tarif réduit (-20%) : 20 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat) Fermez les yeux et imaginez-vous au bord du Bassin d’Arcachon. Riche d’influences culinaires, la cuisine du Bassin d’Arcachon s’inspire des ressources de la terre et de la mer. Conviviaux, traditionnels et authentiques les produits de ce terroir généreux sont l’héritage d’un savoir-faire unique. A travers cet atelier, nous vous proposons de découvrir 3 spécialités culinaires de cette délicieuse gastronomie régionale en accord avec des vins du monde sélectionnés par nos fidèles partenaires viticoles : Le Caviar Perlita aux grains avec un vin blanc sec de l’appellation Costières de Nîmes

Les huitres de Bidart de Gujan Mestras avec un champagne de la vallée de la Marne

Un thon obèse à l’huile d’olive Laurier et Thym de la conserverie des Pins, à Lège-Cap-Ferret, sur un vin blanc sec de Moldavie

En partenariat avec : AANA (l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

