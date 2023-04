Nuit européenne des Musées 2023 La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Nuit européenne des Musées 2023 La Cité du Vin, 13 mai 2023, Bordeaux. Nuit européenne des Musées 2023 Samedi 13 mai, 18h00 La Cité du Vin Gratuit sur inscription Dans le cadre de la Nuit des Musées 2023, l’Exposition permanente de la Cité du Vin sera exceptionnellement ouverte gratuitement de 18h à minuit, sur réservation obligatoire en ligne. Merci de noter que le Belvédère et la dégustation ne seront pas accessibles ce soir-là. La dernière entrée s’effectuera à 23h. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/nuit-des-musees-2023?occurrence=5699 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 Nuitdesmusées nuit européennes des musées

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Cité du Vin Bordeaux

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Nuit européenne des Musées 2023 La Cité du Vin 2023-05-13 was last modified: by Nuit européenne des Musées 2023 La Cité du Vin La Cité du Vin 13 mai 2023 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde