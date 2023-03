Afterwork vins du monde et chocolats La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Afterwork vins du monde et chocolats

Jeudi 13 avril, 18h30, 20h30

La Cité du Vin, Bordeaux

Plein Tarif : 25 € / Tarif abonné (-30%) : 17,5 €
Tarif réduit (-20%) : 20 € (Demandeurs d'emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat)

Arômes, intensité, profondeur, terroirs lointains… le vin et le chocolat sont deux produits qui partagent de nombreux points communs. A travers la dégustation de trois chocolats de Nouvelle-Aquitaine, vous pourrez découvrir le savoir-faire et les typicités de ces produits d'exception tout en les mariant avec trois vins du monde issus de nos partenaires viticoles.

En partenariat avec : l'AANA (l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin.

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T21:30:00+02:00

