Via Sensoria – Parcours immersif de dégustation La Cité du Vin, 7 avril 2023, Bordeaux. Via Sensoria – Parcours immersif de dégustation 7 avril – 5 novembre La Cité du Vin Réservation en ligne Le nouveau Parcours immersif de dégustation Via Sensoria est une expérience unique où quatre univers artistiques font écho à quatre dégustations surprenantes pour explorer une thématique, à travers des créations artistiques, numériques et immersives à découvrir du 7 avril au 5 novembre. La visite se déroule sur une heure, accompagnée par un animateur-sommelier qui oriente la découverte avec pour mot d’ordre : l’accessibilité.

Initiés ou néophytes, amateurs de vin ou non, adultes et enfants peuvent s’approprier ce parcours qui, loin des codes conventionnels de la dégustation, propose des accords étonnants entre des environnements artistiques et une sélection de vins et de boissons sans alcool. Pour sa première édition, Via Sensoria fera voyager les visiteurs Au rythme des saisons, avec une proposition résolument tournée vers la nature. De l’aube au crépuscule, le visiteur chemine à la rencontre du Printemps, de l’Été, de l’Automne et de l’Hiver, le temps d’une journée. Le billet vous donne accès à :

– une expérience inédite mêlant art immersif, déambulation et dégustation.

– 4 vins ou boissons sans alcool à déguster lors des étapes du parcours, selon vos envies et votre âge !

Les dégustations de vin sont réservées aux personnes de plus de 18 ans, les mineurs pourront déguster des boissons sans alcool.

Des billets gratuits pour les moins de 6 ans sont disponibles à l’accueil de la Cité du Vin Visites en français, anglais et espagnol La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/via-sensoria-parcours-immersif-de-degustation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T11:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 Exposition immersif

