Via Sensoria, Parcours immersif de dégustations 7 avril – 5 novembre 2023 La Cité du Vin

Au printemps 2023, la Cité du Vin lance également une toute nouvelle expérience : un Parcours immersif de dégustations.

La Cité du Vin 1 esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Parcours immersif de dégustations Via Sensoria est une création artistique, numérique et immersive à découvrir du 7 avril au 5 novembre 2023 à la Cité du Vin.

Cette nouvelle proposition s’adresse à tous y compris aux non-amateurs de vin et aux familles. Dans un cadre unique au monde, elle vient enrichir l’offre de dégustations existante de la Cité du Vin. Les participants de Via Sensoria sont en effet invités à vivre un moment de dégustation inédit et accompagné, en déambulant à travers 4 espaces immersifs et oniriques, mêlant des créations visuelles, sonores et poétiques. Pour sa première édition, Via Sensoria fera voyager les visiteurs Au rythme des saisons.

À l’entrée des 4 espaces (printemps, été, automne et hiver), une dégustation de vins du monde ou de boissons sans alcool sera orchestrée par un animateur-sommelier accompagnant le public. Une expérience qui conduira chacun à s’interroger sur ses sensations et émotions.

Via Sensoria a été créé par GEDEON Programmes avec le concours artistique des scénographes Sylvain Roca et Julia Dessirier (Atelier Sylvain Roca), du réalisateur Olivier Brunet, du compositeur Christian Holl, du poète Nami Moukheiber, et des studios de création Sabir (conception graphique) et Aura Studio (conception lumière).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T10:00:00+02:00

2023-11-05T19:00:00+01:00