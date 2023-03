Le grand quiz du vin – 2e Edition ! La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Le grand quiz du vin – 2e Edition ! La Cité du Vin, 4 avril 2023, Bordeaux. Le grand quiz du vin – 2e Edition ! Mardi 4 avril, 19h00 La Cité du Vin A partir de 4.20€ De nombreux lots sont à gagner : une nuit au cœur d’un vignoble, un escape game pour 4 personnes, des visites de châteaux et dégustations, des places pour la Grande Dégustation du Week-end des Grands Crus… Soyez le meilleur ! A la fin du jeu, les gagnants seront désignés grâce au classement de l’application Kahoot ! qui classe les participants selon la justesse et la vitesse des réponses données. Venez avec votre smartphone (indispensable !) car ce grand quiz nécessite son téléchargement qui ne prendra que quelques secondes. Mais n’ayez crainte, notre équipe saura vous venir en aide pour télécharger cette application, lors d’un accueil autour d’un verre de vin. Animé par Philippe Maurice, collectif KloudBox En partenariat avec : Bordeaux Wine Trip, Château Monconseil-Gazin, Union des Grands Crus de Bordeaux, Entre-deux-Mers Tourisme, Château d’Arche, Château Paloumey et Château Boutinet La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/le-grand-quiz-du-vin-edition-2?occurrence=5312 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

