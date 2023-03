Colloque : Métavers, NFT, blockchain et vin La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Colloque : Métavers, NFT, blockchain et vin La Cité du Vin, 31 mars 2023, Bordeaux. Colloque : Métavers, NFT, blockchain et vin Vendredi 31 mars, 14h00 La Cité du Vin Gratuit sur réservation Vous avez besoin d’un éclairage technico-juridique et économique sur ces initiatives ? Alors venez rencontrer des professionnels du secteur pour une présentation pédagogique de cette dématérialisation spectaculaire qui agite toute la filière.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom. Programme à venir Direction scientifique : Ronan Raffray, directeur du Master droit de la vigne et du vin En partenariat avec : le Master en droit de la vigne et du vin, Université de Bordeaux, l’Institut des Recherche, Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), le groupe Plasseraud IP, Conseil en propriété industrielle La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/metavers-nft-blockchain-et-vin?occurrence=5279 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

