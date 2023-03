Afterwork dégustation : Bordeaux Tonic La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Afterwork dégustation : Bordeaux Tonic La Cité du Vin, 30 mars 2023, Bordeaux. Afterwork dégustation : Bordeaux Tonic Jeudi 30 mars, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Tarif plein 21 € / Tarif abonné (-30%) : 14,7 € Tarif réduit (-20%) : 16,8 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat) Cet atelier vous apprendra à déceler les principales saveurs (sucré, salé, acide, amer et même umami) et à choisir les meilleurs ingrédients pour mélanger votre boisson. Accompagné d’un professionnel du vin, explorez et testez la notion d’équilibre, indispensable lors de la dégustation d’un vin comme de la création d’un cocktail. Vos soirées n’auront plus jamais la même saveur… Dégustation de 2 vins et d’un cocktail à réaliser par soi-même ! En partenariat avec : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/afterwork-bordeaux-tonic-18h30?occurrence=5277 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

