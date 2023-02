Ciné Gourmand : Marie-Antoinette par Chef Jésus et Paul Gouzien La Cité du Vin, 15 mars 2023, Bordeaux.

Ciné Gourmand : Marie-Antoinette par Chef Jésus et Paul Gouzien Mercredi 15 mars, 19h00 La Cité du Vin

Plein Tarif : 44€ / Tarif abonné (-30%) : 30,8 € Tarif réduit (-20%) : 35,2 € (Demandeurs d’emploi, personnes en situation en handicap, Carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat)

Ces évènements sont des cartes blanches donnée à un chef pour concevoir une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Réservation bientôt disponible

Station debout pendant la dégustation

Présentation

Pour débuter cette soirée, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola : une inspiration libre de la vie de la reine d’origine autrichienne qui s’évade dans l’ivresse de la fête et les plaisirs des sens.

La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins. Le menu sera élaboré à 4 mains par les Chefs Jésus Hurtado et Paul Gouzien, nouveau chef du Tn’Bar et du Café du Théâtre qui officiait à l’Opus 34. La soirée sera ponctuée d’interludes artistiques créés à partir du film par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Le film

Film réalisé par Sofia Coppola (2006, couleurs, 2H03, support Blu-ray )

Au XVIIIe siècle, Marie-Antoinette, princesse autrichienne encore adolescente, est mariée au futur Louis XVI. Loin des siens, la jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où chacun observe et juge l’autre sans aménité. Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les devoirs de représentation qu’on lui impose. Elle s’évade dans l’ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour réinventer un monde à elle.

Avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn, Asia Argento

Le Menu

En cours de préparation, à retrouver prochainement sur notre site web.

Avec :

Jésus HURTADO et Paul GOUZIEN, chefs cuisiniers

Michèle HÉDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac

Et les interventions artistiques des étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine.

En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T19:00:00+01:00

2023-03-15T22:30:00+01:00

Pathé Distribution