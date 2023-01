Grand entretien avec Caroline Frey, l’œnologue Bio La Cité du Vin, 28 février 2023, Bordeaux.

Gratuit sur réservation

Moment d’échange privilégié avec des personnalités emblématiques de l’univers du vin, les Grands Entretiens recueillent les témoignages de celles et ceux qui marquent l’histoire de la culture du vin.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La rencontre sera suivie de la dégustation d’un verre de vin du Château La Lagune 2016.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Propriétaire de trois grands domaines historiques français (Château La Lagune, Domaines Paul Jaboulet Ainé et Château Corton C.), l’œnologue Caroline Frey révolutionne avec finesse les domaines qu’elle mène.

Née en Champagne, elle se lance d’abord dans les études de chimie puis s’oriente rapidement vers l’œnologie. Elle suit l’enseignement de Denis Dubourdieu à l’Université d’Œnologie de Bordeaux d’où elle sortira major de sa promotion.

À l’âge de 24 ans, elle prend la tête du Château la Lagune (3ème Grand Cru classé du Haut-Médoc), racheté quatre ans plus tôt par son père Jean-Jacques Frey.

Caroline Frey assure la conduite des vignobles de sa famille et impose progressivement son style : innovation, rigueur et…passage au bio.

Ainsi, après 10 ans de travail en agriculture biologique, elle offre à La Lagune un premier millésime 2016 certifié bio puis en 2021 le Château est certifié en biodynamie sous le label Biodyvin. Cette conversion s’est accompagnée de nombreux projets de biodiversité autour du vignoble.

En tant que multi-propriétaire, elle orchestre également l’élaboration des vins dans les régions de Bourgogne au Château Corton C. et du Rhône aux domaines Paul Jaboulet Aîné puis, en 2016 Caroline Frey acquiert une petite parcelle de vignes dans le Valais en Suisse.

Les domaines Paul Jaboulet Aîné et Château Corton C. seront eux aussi certifié en bio quelques années plus tard.

En 2017, elle reçoit l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour son engagement écologique.

Avec Caroline Frey, propriétaire et œnologue des Domaines Paul Jaboulet Ainé, Château La Lagune et Château Corton C.

Animé par : Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France



